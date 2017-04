La Cité des Sciences de Tunis abrite une exposition autour de la recherche au service du développement

La recherche au service du développement, tel est le thème de l’exposition inaugurée, vendredi à la Cité des Sciences de Tunis, et qui se poursuit jusqu’au 26 mai 2017 pour souligner le rôle de la recherche pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD).

Réalisée par l’Institut de recherche pour le développement (IRD) en partenariat avec la Cité des Sciences de Tunis, l’exposition s’inscrit dans le cadre de la célébration de 60 ans de coopération scientifique de l’IRD en Tunisie. Elle se compose de 22 panneaux, figures, graphiques et photos illustrant la contribution essentielle de la recherche pour atteindre les Objectifs de Développement Durable par les Etats membres de l’Organisation des Nations Unis (ONU) d’ici l’année 2030.

Jean Marc Châtaigner, directeur général délégué de l’IRD, a précisé que cette exposition met en scène les objectifs de la communauté internationale dans les 15 prochaines années en matière de développement durable afin de garantir une qualité de vie meilleure au citoyen et faire face aux défis écologiques et socioéconomiques.

“En partenariat avec la Cité des Sciences et les laboratoires de recherche scientifique en Tunisie, l’IRD travaille sur des questions de pollution, d’aridité du sol et d’agriculture afin de faire face à des défis communs sur le développement durable”, a-t-il ajouté.

Najoua Bey, sous-directrice des pavillons scientifiques à la Cité des Sciences, a mis l’accent sur “l’importance de l’exposition à promouvoir la recherche scientifique dans le domaine du développement durable” en illustrant l’ensemble d’objectifs de développement durable établis par l’ONU pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous.

Dans le même contexte, Khalil Amiri, secrétaire d’Etat chargé de la recherche scientifique au sein du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a indiqué à l’agence TAP que le ministère de l’enseignement supérieur a entamé depuis octobre 2016 une consultation nationale avec 2000 participants impliquant des acteurs du ministères du milieu socio-économique et de la société civile afin d’orienter les chercheurs sur 6 défis, à savoir l’éducation, la gouvernance publique et décentralisation, l’économie durable, l’énergie et l’alimentation, la qualité des soins, et la transition digitale.

Présent en Tunisie depuis 1957, l’IRD travaille en coopération avec le ministère tunisien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les domaines de la recherche, de la formation et de l’expertise sur des problématiques relatives aux changements environnementaux, à la gestion durable des ressources, aux enjeux sanitaires et au développement des biotechnologies.