Bourse de Tunis : Tunindex a clôturé en léger repli jeudi

Un léger repli a été enregistré par le Tunindex à la fin de la séance du jeudi 20 avril à un niveau de 5620.61 ponts dans un volume total de 3.347 MDT, a indiqué l’intermédiaire en Bourse Mena Capital Partners (MCP).

C’est UNIMED qui a été le plus échangé, à 10 D le titre, gagnant 0,50%, drainant 0.410 MDT de ses capitaux.

La plus forte hausse a été signée par ESSOKNA qui grimpe de 3,85% à 4,04 D, suivie par STAR et OTH qui gagnent respectivement 2,38% et 2,22% à 131,99 D et 9,20 D.

Egalement dans le vert, TAWSSOL GROUP HOLDING et SOTETEL se sont appréciés de 2% et 1,94% à 0,51 D et 3,15 D.

Dans le rouge, STIP chute de 4,42% à 2,16 D, idem pour la SOPAT et ELECTROSSTAR qui dévissent respectivement de 3,47% et 3% à 1,11 D et 3,88 D.

Même topo pour CEREALIS et SALIM qui clôturent respectivement à 4,55 D et 30,29 D, enregistrant des contreperformances de 2,99% et 2,97%.