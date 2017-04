La Tunisie participe aux réunions de printemps de la BM et du FMI

La Tunisie participe aux réunions de printemps de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) qui se tiennent du 21 au 23 avril 2017 à Washington.

La délégation tunisienne est composée du ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Mohamed Fadhel Abdelkefi, et de sa collègue des Finances, Lamia Zribi.

Les deux ministres tunisiens auront des entretiens avec les responsables des institutions financières internationales sur les réformes économiques et financières déjà en cours d’exécution, et celles qui seront réalisées prochainement, lit-on dans un communiqué du ministère du Développement.

Et d’ajouter que des rencontres bilatérales tenues avec plusieurs participants à ces réunions, seront consacrées à l’examen des moyens à même de développer les échanges, l’investissement et le partenariat, notamment, après la mise en place du nouveau cadre légal d’investissement et les programmes inscrits dans le cadre du plan de développement.