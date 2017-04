Fermes pédagogiques : Le nombre des bénéficiaires du PAS passera 500.000

Augmenter de 262 mille à 500 mille le nombre des bénéficiaires du Programme d’alimentation scolaire (PAS) en Tunisie a été au centre d’une conférence nationale tenue jeudi à Tunis sur les fermes pédagogique.

Ces fermes pédagogiques seront mises en place par le ministère de l’Education, à partir de la prochaine année scolaire, dans tous les établissements éducatifs.

Le directeur de l’hébergement et des cantines scolaires à l’Office des œuvres scolaires, Raouf Hamdi; a indiqué que le ministère a lancé en décembre 2014 un programme d’Alimentation scolaire en Tunisie qui a ciblé plus de 262 mille élèves répartis sur 2548 écoles primaires, et ce dans le cadre du comité de pilotage du projet “la Stratégie de Pérennisation de l’Alimentation scolaire”.

Hamdi a ajouté que 2548 écoles servent, actuellement, des repas aux élèves sur un ensemble de 4558 établissements primaires, précisant que son département œuvre à valoriser les fermes pédagogiques dont la superficie est estimée à 1000 hectares, pour appuyer l’éducation nutritionnelle et les bonnes habitudes alimentaires chez les enfants.

L’objectif étant de leur apprendre à cultiver des aliments, à avoir un régime alimentaire sain et équilibré et à prendre des décisions.

Pour Abdelkhalek Ajlani, représentant de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), ces fermes pédagogiques ont pour objectif d’enseigner aux élèves le sens de la responsabilité et de les sensibiliser au respect de l’environnement.

Il a, par ailleurs, souligné que l’UTAP est prédisposée à encadrer les efforts des élèves malgré ses modestes ressources, suggérant à cet égard d’établir des liens avec les groupes d’agricultures locaux notamment à travers les organisations communautaires et professionnels afin d’exploiter au mieux ces fermes.