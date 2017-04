Sidi Thabet : JournÃ©e portes ouvertes Ã  lâ€™Institut national de recherche et dâ€™analyse physico-chimique

Une journée portes-ouvertes se tient, jeudi, à l’Institut national de recherche et d’analyse physico-chimique (Inrap), à Sidi Thabet (gouvernorat de l’Ariana), à l’intention des entreprises agroalimentaires, pour leur faire connaître les activités de l’institut dans le domaine de l’analyse des produits agroalimentaires destinés au marché national et international.

Le directeur général de l’Inrap, Mohamed Hammami, a présenté, à cette occasion, la stratégie de l’établissement visant à garantir la sécurité et la qualité des aliments et à promouvoir l’exportation des produits tunisiens, notamment, l’huile d’olive, les dattes et la grenade.