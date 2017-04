Comar d’Or 2017 crée le “prix spécial des lecteurs de l’IFT”

La 21ème édition des prix littéraires “Comar d’Or” affiche cette année une nouveauté qui consiste en la création d’un nouveau prix Comar d’Or en l’occurrence le prix spécial des lecteurs de l’Institut Français de Tunisie (IFT) qui sera décerné à un roman en langue française, sous forme d’une contribution à la traduction en langue arabe du roman primé. A cet effet, un troisième jury est donc créé et il est composé de neuf membres des clubs de l’IFT à Sousse, Sfax et Tunis.

Pour cette édition 2017, la cérémonie de remise des Prix Comar d’Or aura lieu le 22 avril au palais des congrès de Tunis. 41 romans en langue arabe et 24 en langue française seront en lice pour les Comar d’Or, les prix spéciaux des jurys, les prix “Découverte” en langue arabe et française et le prix spécial des lecteurs de l’IFT. Les Comar d’Or dans les deux langues sont dotés d’un montant de 10.000 dinars chacun. Les prix spéciaux des jurys décernés aux romans qui présentent une originalité remarquée par les jurys en langue arabe et française sont dotés chacun d’un montant de 5000 dinars. Décernés aux romans où les jurys décèlent de réelles promesses, les prix Découverte” dans les deux langues sont dotés chacun d’un montant de 2500 dinars.

Le jury pour le roman arabe de la 21ème édition des prix Comar réunit la romancière Massouda Aboubaker, la chercheuse spécialiste dans la littérature arabe contemporaine Neziha Khlifi, Ridha Kefi, Mohamed Mahjoub et Moncef Louhaibi. Quant au jury pour le roman en langue française, il est composé de Meriem Belkadhi, Ahlem Ghayeza, Emna Louzir, Anouar Attia et Samir Marzouki.

La cérémonie de la fête du roman tunisien sera marquée par un prélude musical notamment du malouf avec Sofiène Zaidi et une soirée de tarab avec l’artiste Dorsaf Hamdani.

Le Comar d’Or 2016 du roman en langue française a été attribué à l’écrivaine Fawzia Zouari pour son oeuvre “Le corps de ma mère”, ex æquo avec Fawzi Mellah pour son roman “Ya Khil Salem”, alors que le Comar d’Or en langue arabe a été décerné à Nabiha Aissi pour son roman “Maraya El ghiyeb”, ex aequo avec Amna Remili Oueslati pour son roman “Toujane”.

Pour rappel historique, ces prix littéraires annuels sont décernés depuis leur lancement il y’a 21 ans, par la Compagnie Méditerranéenne d’assurances et de réassurances “Comar” pour les romans tunisiens en langue arabe et française remarquables par la qualité de leur écriture, l’originalité de leur thème et/ou leur dimension créatrice. La première édition du “rendez-vous comarien” en 1997 a été organisée uniquement pour les romans en langue française, enregistrant la participation de 13 ouvrages dont trois ont été primés.