Bonne gouvernance : Lamia Zribi fait signer les banques publiques des contrats-programmes

Des contrat-programmes ont été signés, mercredi 19 avril à Tunis, entre le ministère des Finances et les banques publiques (STB, BH et BNA) dans l’objectif de favoriser la mise en place des principes de la bonne gouvernance au sein de ces banques et d’instaurer la transparence, a indiqué un communiqué du ministère.

Ces contrats-programmes visent également à réduire le niveau des créances accrochées, à mettre à jour le système d’évaluation des risques, à doter ces banques de systèmes d’informations modernes, mais aussi à optimiser la coordination entre la politique financière publique et politique de change.

Ces contrats ont également pour objectif de réviser les orientations stratégiques des banques et engagent les deux parties signataires à atteindre les objectifs fixés et à préserver l’argent public afin de créer une dynamique économique.

Présidant la cérémonie de signature, la ministre des Finances, Lamia Boujnah Zribi, a affirmé que la signature de ces contrat-programmes constitue un couronnement d’une série de réunions, depuis 2013, entre le ministère et les trois banques concernées, dans l’objectif de mettre en place des plans d’action adaptés aux exigences d’un secteur compétitif.

Ces contrats-programmes s’inscrivent dans le cadre de la poursuite de l’approche visant à améliorer la performance des banques publiques, conformément à l’article 3 du Décret n° 2013-4953, relatif aux participations, entreprises et établissements publics aux banques publiques.