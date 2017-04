Aide turque aux marins-pêcheurs de Médenine

Une cérémonie a été organisée au siège de l’Union régionale de l’agriculture à Médenine (URAP), mercredi 19 avril, pour la remise d’équipements de pêche au profit de 15 marins-pêcheurs dans la région.

Parmi ces équipements, des filets, des moteurs pour embarcation, des cannes et accessoires à pêche en liège,…”C’est un don de l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA)”, a indiqué le président de l’URAP Jalouli Chaoua, ajoutant que cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet de partenariat entre la Tunisie et la Turquie pour l’incitation des petits pêcheurs.

Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction de ce don, affirmant que ces équipements vont les aider à développer leur activité et à renforcer leurs revenus à la lumière des difficultés auxquelles ils font face à cause de la hausse des prix du matériels de pêche.

De son coté, le président de l’Agence turque TIKA Mohssen Balsi a souligné que le gouvernorat de Médenine compte parmi les premiers bénéficiaires de l’accord de partenariat entre les deux pays, en attendant d’en faire bénéficier d’autres jeunes pêcheurs dans le reste des régions du littoral.