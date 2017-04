Tunisie-Enseignement : L’UTC va offrir des bourses d’études aux bacheliers 2017

Pour la 3e année consécutive et dans le cadre de sa stratégie de promotion de l’excellence académique, l’Université Tunis Carthage (UTC) à La Soukra va offrir des bourses à un certain nombre de nouveaux bacheliers de l’année scolaire 2017.

Intitulée “Bourse d’Excellence“, elle sera octroyée sur concours à de futurs étudiants qui en bénéficieront tout au long de leur cursus universitaire dans n’importe laquelle des branches et des spécialités dispensées par l’UTC (diplôme national d’architecte [6 ans], licence Entrepreneurship ou Administration des affaires, ou HEC, ou Design Architecture d’intérieur [3 ans] ou encore Bachelor en finance dispensé en anglais).

«Notre objectif est de rendre notre université accessible aux meilleurs bacheliers, indépendamment de leur situation financière, ce qui fait partie de notre mission», explique à ce propos Khaldoun Ben Taarit, le président de l’Université.

L’UTC entend par conséquent sélectionner tout d’abord sur dossier des élèves ayant obtenu de très bons résultats au cours des deux premiers trimestres de l’année du bac et également de l’année scolaire précédente, résultats qui seront pris en considération dans l’étude de leur dossier et dont les résultats seront proclamés le 31 mai 2017. Les candidats sélectionnés seront ensuite convoqués pour une épreuve orale qui constitue le deuxième critère d’admission et ce le 21 juin 2017.

Les inscriptions sont désormais ouvertes sur Internet. Les candidats peuvent d’ores et déjà remplir un formulaire de pré-inscription sur www.utc-Tunisie.com/bourses.

«Nous nous réjouissons de recevoir un maximum de candidatures et choisir les meilleurs élèves dans chacune de nos sections car nous croyons beaucoup dans le potentiel de nos jeunes dont beaucoup méritent d’être encouragés étant tout à fait aptes à aller très loin dans leurs études et constituer l’élite de la Tunisie de demain», conclut le président de l’Université Tunis Carthage.

La liste finale des élèves sélectionnés sera communiquée le 23 juin 2017, sachant que ceux parmi les candidats sélectionnés qui ne réussiront pas à l’épreuve principale du baccalauréat ne pourront malheureusement pas postuler à la bourse de l’UTC.

Il est à noter que l’Université Tunis Carthage a fixé cette année un budget de 370.000 dinars pour les différentes catégories de bourses d’études qu’elle va accorder.

Communiqué