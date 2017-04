Tunisie-USA : Mounir Mouakhar appelle les Tunisiens à saisir les opportunités qu’offre le SGP

“Les exportateurs tunisiens sont appelés à tirer profit du système américain généralisé des préférences (SGP), afin de renforcer la compétitivité des produits tunisiens exportés vers ce marché”, a affirmé le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCI Tunis), Mounir Mouakhar.

Intervenant lors d’une journée d’information sur le SGP, organisée mardi 18 courant au siège du CEPEX, Mouakhar a indiqué que ce mécanisme vise à augmenter les recettes d’exportation des pays en développement, à favoriser leur industrialisation et à accélérer le rythme de leur croissance économique.

“Peu d’opérateurs tunisiens connaissent les avantages qui offerts par le SGP, a indiqué Mouakhar, rappelant que la Tunisie figure parmi les premiers pays bénéficiaires puisqu’elle a adhéré à ce mécanisme depuis l’année 1976”.

Selon le président de la CCI Tunis, cette rencontre constitue une opportunité pour les entreprises tunisiennes qui pourront s’informer sur les avantages tarifaires qui sont accordés par le biais du SGP lors de toute opération d’exportation vers le marché américain.

“Le SGP accorde des avantages aux exportateurs tunisiens qui veulent conquérir le marché américain sans payer des droits de douane”, a indiqué Mouakhar, évoquant notamment les produits du secteur agroalimentaire.

De son coté, Aziza Htira, PDG du CEPEX, a précisé que le SGP américain accorde des avantages tarifaires à près de 1500 produits.

Cette journée permettra aux exportateurs et aux hommes d’affaire de s’informer sur les exigences et les spécificités du marché américain, a-t-elle précisé, ajoutant que l’objectif recherché est de réduire le déséquilibre de la balance commerciale entre les deux pays.

Elle rappelle que les écarts entre les importations et les exportations ne cessent de se creuser atteignant, en 2016, un record de 940 millions de dinars(MD). Le taux de couverture se situe à environ 35%, a-t-elle encore précisé.

En 2016, les exportations tunisiennes vers le marché américain ont régressé, atteignant 523 MDT, contre 620 MDT en 2015. Les importations en provenance des Etats-Unis ont augmenté de 22%, pour se situer à 1465 MDT, au cours de la même période.

Htira a rappelé que grâce sa participation régulière au “FANCY Food SHOW”, le plus grand salon spécialisé dans les produits gastronomiques (New York), la Tunisie est parvenue à exporter certains produits agricoles vers le marché américain. Les quantités augmentent d’une année à l’autre à l’instar de l’huile d’olive, a encore indiqué la responsable. Les produits agroalimentaires, le textile et les nouvelles technologies de l’information sont des créneaux non encore exploités.

A rappeler que cette journée d’information est organisée à l’initiative du CEPEX, la CCI Tunis, l’AMCham Tunisia (chambre de commerce tuniso-américaine) et l’Ambassade des Etats Unis à Tunis.

Deux Roadshows (rencontres d’information) seront tenues le 19 avril à Sfax et le 20 avril 2017 à Gafsa, en vue de partager avec les opérateurs économiques, notamment, les exportateurs tunisiens, les informations liées au programme SGP et booster les échanges commerciaux entre les deux pays.