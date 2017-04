Mahdia : La BTS décaisse près de 800.000 dinars en faveur

La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) a approuvé, mardi 18 avril, le financement de 23 petites entreprises actives dans divers secteurs dans le gouvernorat de Mahdia.

Une enveloppe de près 800.000 dinars a été mobilisée par la BTS dans le cadre de l’appui à l’initiative privée chez les jeunes.

La secrétaire d’Etat chargée de la Formation professionnelle et de l’Initiative privée, Saida Ounissi, a souligné au cours de la cérémonie d’octroi des avis de financement que les bénéficiaires sont des jeunes diplômés qui ont suivi une formation par le biais des bureaux d’emploi et des espaces d’initiative.

Ounissi a fait savoir que des experts et des spécialistes seront mis à la disposition de ces jeunes pour leur offrir l’accompagnement et l’encadrement nécessaires afin de les aider à garantir la pérennité de leurs projets.

Elle a ajouté que la plupart des projets lancés par de jeunes diplômés sont voués à l’échec d’où la nécessite d’un meilleur encadrement de ces promoteurs.

Par ailleurs, la secrétaire d’Etat a souligné au cours de l’inauguration de l’espace “Initiative” à Mahdia que le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi a lancé la campagne nationale “Ennajem” pour promouvoir l’initiative privée.

Concernant le programme “contrat de la dignité”, Ounissi a fait savoir que l’opération de sélection des demandes et offres d’emploi a démarré, rappelant que le nombre des demandes d’emploi s’élève à 160 mille et celui des offres à plus de 30 mille.

En ce qui concerne le gouvernorat de Mahdia, elle a indiqué que 900 offres d’emploi ont été proposées dans le cadre du contrat de la Dignité.