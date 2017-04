75 équipes régions qualifiées au concours de l’entrepreneuriat tunisien

Initié par la Fondation BIAT en partenariat avec MIT Entreprise forum PanArab, le concours a pour but de récompenser et d’accompagner les initiatives entrepreneuriales innovantes. Les neuf gagnants, qui seront désignés lors d’un événement qui se déroulera à Tunis du 18 au 20 mai prochain, se partageront des prix d’un montant total de près de 400 000 dinars.

Selon la Fondation BIAT, la première édition de Bloommasters a connu un véritable succès avec une participation très importante : près de 1700 dossiers ont ainsi, été présentés sur le site web du concours : www.bloommasters.tn, entre le 17 janvier et le 30 mars 2017.

Sur ce total, 354 participants ont finalisé leur candidature dans les trois catégories proposées par le concours: Idées, Startups et Entrepreneuriat social.

Le plus grand nombre de dossiers provient du grand Tunis (gouvernorats de Tunis, Ariana et Ben Arous), de Sousse et Sfax. Les projets soumis concernent une large variété de secteurs d’activité, dont les plus importants sont liés aux logiciels high-tech, à la télécommunication et au software, mais également à l’agriculture, à l’énergie et l’environnement, à l’éducation et coaching, aux industries de la santé et de la création et à la construction et transport.

Le MIT Enterprise Forum Pan Arab est l’une des 28 antennes régionales du MIT Enterprise Forum Global, promoteur de l’entrepreneuriat et de l’innovation dans le monde et affilié à la prestigieuse Université Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il organise chaque année, le Concours MIT Enterprise Forum Pan Arab Startup competition, ciblant 21 pays de la région arabe et attirant plus de 12 000 entrepreneurs par an.