Kasserine : L’ONAS consolide son réseau d’assainissement

L’Office national de l’assainissement a mis en place un programme de consolidation de son réseau dans le gouvernorat de Kasserine qui porte sur la construction de six nouvelles stations à Thala, Feriana, Foussana, Hassi El Ferid, Majel Bel Abbas, Hidra et une septième entre Sbiba et Jedelienne, a indiqué le directeur régional de l’Onas à Kasserine.

Les travaux de ces projets, dont certains sont actuellement en phase d’études ou de lancement d’appels d’offres, vont démarrer en 2018.

D’autres projets portent sur la rénovation du réseau d’assainissement à Kasserine à travers l’aménagement en 2018 d’un nouveau réseau dans la ville moyennant une enveloppe de 23,6 MDT ainsi que le raccordement de 1.410 logements au réseau dans le cadre du programme d’assainissement des quartiers populaires (2015-2019).