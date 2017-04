Ami Assurances organise, sous l’égide de la Fédération tunisienne de golf, le “Tournoi Golf AMI 2017”. Cette manifestation sportive, qui aura lieu le samedi 22 avril 2017 au The Residence Golf Course, attire un certain nombre de sportifs hommes, dames, seniors de toutes séries et catégories qui viennent partager leur amour commun pour ce sport noble et très sélect.

Pour la circonstance, The Residence Golf Course s’est drapé de ses plus beaux atours pour accueillir ce tournoi très prisé. Cette aire de jeu très moderne offre des points de vue magnifiques et un dépaysement total.

Avec pas moins de 14 lacs et marais, les 18 trous de golf de The Residence s’étendent sur une vaste superficie qui distille un plaisir démesuré pour les golfs de challenge.

Mais la douceur du climat et le soleil toute l’année ne doivent pas faire oublier les challenges du parcours. Dans ce lieu d’exception, sculpté par les saisons, parfois immobile, parfois baigné par les brises marines et les vents d’Afrique, le défi est permanent et les angles de jeux stimulants.

Situé en plein cœur d’une réserve naturelle où abondent oiseaux migrateurs et faune sauvage, ce parcours de golf est une pure merveille jalonnée de magnifiques points de vue, à la visibilité irréprochable, ponctués d’obstacles d’eau. Où les golfeurs, entre puissance et finesse, trouveront de quoi mettre à l’épreuve leurs qualités de jeux.

Afin de faire de ce parcours non seulement l’un des plus beaux de la Méditerranée mais également l’un des plus respectueux en matière environnementale, rien n’a été laissé au hasard. Raison pour laquelle une attention toute particulière a été consacrée à l’intégration dans le paysage et au respect des contraintes écologiques.

Programme du Tournoi

11h00: Arrivée, inscription des participants

12h00: Départ en Shotgun

13h00: Distribution des Lunchs paquets

15h00: Initiation de Golf aux invités

16h30-18h30: Cocktail de Remise des prix-Animation Groupe «Trio RUMBA»