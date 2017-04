Bourse de Tunis : Le Tunindex clÃ´ture dans le vert

La Bourse de Tunis a clôturé, la séance de lundi, sur un léger gain de 0,02% enregistré par le Tunindex à un niveau de 5 620.68 points dans un volume total de 2,446 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

La SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,391 MD de ses capitaux à 19,90 D, suivie par AMEN BANK qui clôture à 0,335 MD, grignotant 0,90% à 22,20 D.

A la hausse, SPDIT, sans être échangé, signe une hausse de 4,45% à 8,45 D, suivie par ELBEN et SERVICOM qui gagnent respectivement 4,22% et 2,88% à 3,21 D et 8,19 D.

Egalement dans le vert, GIF FILTER et AETECH grimpent de 2,53% et 2,46% à 1,62 D et 0,83 D.

Dans le rouge, SOTUMAG lâche 2,94% à 1,98 D, tout comme TELNET qui dégringole de 2,78% à 3,84D, suivie par ATB qui enregistre une chute de 2,27% à 4,30 D.

Egalement à la baisse, UADH et SOMOCER dévissent respectivement de 2,24%et 2,18% à 3,49 D et 1,34 D