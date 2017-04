Tunisie : La Goulette a abrité le 1er forum citoyen sur l’environnement et le climat

Le premier forum citoyen sur l’environnement et le climat s’est tenu, samedi 15 avril à La Goulette à l’initiative du Réseau alternatif des jeunes (RAJ Tunisie), dans le cadre du projet d’adaptation aux changements climatiques.

Ont participé, à cet événement, des structures gouvernementales spécialisées dans ce domaine à l’instar de l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL) et l’Institut national de la consommation (INC).

Ce forum qui représente le premier contact avec les habitants de la région, vise à prendre connaissance de projet d’adaptation aux changements climatiques et à nouer des contacts entre les citoyens et les institutions gouvernementales spécialisées dans le domaine de l’environnement.

Son objectif est diagnostiquer les besoins des habitants et de leur demander leur avis en ce qui concerne les sept thèmes abordés, à cette occasion, à savoir la relation des citoyens avec la nature, la consommation, le transport, le logement, les déchets et les lieux publics.

Le forum vise aussi à sensibiliser le public sur l’importance des questions telles que la rationalisation de la consommation d’électricité, l’importance des énergies renouvelables et les moyens d’éliminer les déchets, ainsi que la simplification du concept du changement climatique à travers l’organisation d’un atelier de jeux intellectuels.

Le projet d’adaptation du citoyen aux changements climatiques se poursuivra pendant une année. Dans une prochaine étape, les responsables du projet effectueront une étude fondée sur des questions directes adressées aux citoyens concernant leur consommation quotidienne d’énergie et leurs habitudes de destruction des déchets ménagers.

Cette étude permettra d’élaborer un guide clair des questions qui doivent être résolues en coopération avec les services gouvernementaux spécialisés concourant au projet.

Cette rencontre qui s’est déroulée avec le concours de la municipalité de La Goulette et le club jeunes sciences de la banlieue nord sera suive d’un deuxième forum qui se tiendra à La Marsa le 23 avril 2017.

L’organisation RAJ, qui chapeaute le projet a souligné que le choix des villes de La Goulette et La Marsa, est expliqué par les différences entre les deux régions en matière de classes sociales. L’objectif recherché est de comparer la nature des problèmes environnementaux dans ces deux zones, outre le comportement de leurs habitants (volume de consommation, de déchets produits).

Pour rappel, RAJ Tunisie est une association créée après le forum social mondial tenu en 2013, à l’initiative d’un groupe de jeunes autour d’une idée alternative de la mondialisation et le rôle efficient des jeunes dans le développement et la promotion de la société civile.

Le réseau est actif dans les domaines social et culturel et s’intéresse spécialement à des thèmes ciblés concernant notamment les jeunes, à l’instar des droits de l’Homme, l’égalité sociale e l’économie égalitaire.

Il vise en outre à assurer le suivi social et éducatif des jeunes afin de développer leurs capacités personnelles et de les intégrer dans la société en tant que citoyens actifs, responsables et solidaires.