Tunisie : Près de 3,9 milliards de dinars de déficit commercial (INS)

Le déficit commercial de la Tunisie s’est aggravé, durant le premier trimestre de 2017, pour s’établir à environ 3,9 milliards de dinars, contre près de 2,5 milliards de dinars durant la même période en 2016. Le taux de couverture a perdu 8 points par rapport à son niveau de l’année dernière pour atteindre 66%, contre 74% durant la même période en 2016, d’après la note conjoncturelle de l’INS, sur le Commerce extérieur à prix courant (mars 2017).

avec l’extérieur aux prix courants ont enregistré durant le premier trimestre de 2017 une augmentation au niveau des exportations de 7,4% pour une valeur de 7,53 milliards de dinars, contre 7,01 milliards de dinars durant la même période de l’année 2016 et une augmentation importante au niveau des importations de 20,3% pour une valeur de 11,41 milliards de dinars contre 9,48 milliards de dinars durant la même période de l’année 2016.

La Chine reste le pays avec lequel la Tunisie enregistre le déficit commercial le plus important (-942,4 MDT), suivie d’autres pays tels que la Turquie (-478,1 MDT), l’Italie (-462,4 MDT), la Russie (-406,1 MDT) et l’Algérie (-50,2 MDT).

En revanche, le solde de la balance commerciale a enregistré un excédant avec d’autres pays principalement avec notre premier partenaire la France de 624,3 MDT, la Libye de 175,8 MDT et le Royaume Uni de 79,1 MDT.

Le déficit de la balance commerciale hors énergie se limite à 2696,2 MDT et que le déficit de la balance énergétique s’est établi à 1,18 milliard de dinars (30,5% du total du déficit) contre 468 MDT durant le premier trimestre de l’année 2016.

Augmentation au niveau des exportations de 7,4%

L’augmentation observée au niveau de l’exportation (7,4%) durant le premier trimestre de 2017, est imputable essentiellement au secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires de 13,9%, suite à l’augmentation des ventes des dattes (197,4 MDT contre 139,5 MDT), au secteur des industries mécaniques et électriques de 16,3%, au secteur textile et habillement et cuirs de 10,1% et au secteur des industries manufacturières de 6,2%.

En revanche, d’autres secteurs ont enregistré une baisse, dont notamment l’énergie de 43%, suite à la diminution de nos ventes du pétrole brut (173,1 MDT contre 311,8 MDT), de même, le secteur mines phosphates et dérivés de 25,9%, suite à la diminution des exportations en acide phosphorique (80,9 MDT contre 183,3 MDT).

Augmentation remarquable des importations de 20 ,3%

De leur coté, les importations ont augmenté remarquablement de 20,3%, suite à la hausse enregistrée au niveau des importations du secteur de l’énergie de 59,9%, sous l’effet de la hausse des achats de la Tunisie en pétrole brut (242,5 MDT contre 150,5 MDT) et des produits raffinés (889,3 MDT contre 737,8 MDT). De même, le secteur des produits agricoles et alimentaires de base ont augmenté de 31,1%, du fait , de la hausse des achats de blé tendre (139,5 MDT contre 53,7 MDT), les matières premières et demi produits de 17,8%, les biens d’équipement de 13,5%, les mines phosphates et dérivés de 16,5% et les biens de consommation autre qu’alimentaire de 11,7%.

Répartition géographique des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur

Les exportations tunisiennes vers l’union européenne (76,1% du total des exportations) ont augmenté de 10,6%. Cette évolution est expliquée essentiellement par la hausse des exportations vers certains partenaires européens, tels que l’Italie de 18,7%, l’Allemagne de 12,7%, la Belgique de 17,7%.

En revanche, les ventes de la Tunisie ont enregistré une diminution vers d’autres pays, notamment avec le Pays-Bas de 15,7% et le Portugal de 12,7%. Avec les pays du Maghreb, les exportations ont baissé vers l’Algérie de 6,7%. Par contre, les exportations ont augmenté vers le Maroc et la Libye respectivement de 56,7% et de 3,3%

Pour les importations, les échanges commerciaux des biens avec l’union européenne (53,9% du total des importations) ont enregistré une hausse de 22,5% pour s’établir à 6150,4 MDT. La France et l’Italie maintiennent leurs premières places sur la liste des principaux fournisseurs de la Tunisie avec des parts respectives de 15,3% et de 15,4%, ainsi les importations ont augmenté de 8,9% avec la France et de 29,1% avec l’Italie.