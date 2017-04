Journée de l’amitié et du partenariat africains le 17 avril à Tunis

Le ministère des Affaires étrangères organise, lundi 17 avril, la deuxième session de “la Journée de l’amitié et du partenariat africains”, dédiée aux chefs des missions diplomatiques et consulaires des pays de l’Afrique subsaharienne accrédités à Tunis.

Selon un communiqué du département, la manifestation s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de partenariat et de coopération entre la Tunisie et les pays de l’Afrique subsaharienne conformément à une stratégie globale visant à renforcer la présence de la Tunisie sur le continent aux plans diplomatique et économique.

Une rencontre-débat est prévue, à cet effet, à la Maison de l’exportateur, rencontre à laquelle prendront part, les chefs des missions diplomatiques et consulaires africains, des hommes d’affaires et les représentants des entreprises tunisiennes orientées vers l’Afrique.

Les diplomates africains visiteront, en outre, un centre médical tunisien spécialisé dans le tourisme de santé, ainsi que le pôle technologique d’El Ghazela.

Les responsables africains visiteront en marge de la manifestation, le Salon international des technologies de l’information et de la communication (SITIC Africa 2017), qui se tiendra du 18 au 20 avril courant avec la participation de plusieurs ministres africains des technologies de l’information et de la communication et des délégations économiques africaines.

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, rencontrera à cette occasion les chefs des missions diplomatiques et consulaires accrédités à Tunis et non résidents, pour examiner la réalité de la coopération et du partenariat dans les différents domaines et les perspectives de leur développement.

La Journée de l’amitié et du partenariat africains est organisée conjointement avec les ministères de l’Industrie, du commerce et du Tourisme avec le concours du Centre de promotion des exportations (CEPEX).