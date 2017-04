Importation des viandes réfrigérées par “Ellouhoum” : L’UTICA dénonce une concurrence loyale

La Chambre nationale des commerçants des viandes et des importateurs relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) estime que la décision du ministère de l’industrie et du commerce de charger, exclusivement, la société “Ellouhoum”, d’importer des viandes bovines réfrigérées est contre le principe de la liberté du commerce et de la concurrence loyale.

La Chambre a indiqué, dans un communiqué, publié vendredi, que les sociétés privées disposent du certificat de santé vétérinaire, considéré comme étant une garantie pour la santé du citoyen, à même de le faire bénéficier de produits de consommation de bonne qualité sans aucun risque pour sa santé.

Elle a appelé le gouvernement à la nécessité de réviser la décision d’exclure le secteur privé habilité et qui a déjà réalisé, au cours des années écoulées, de grands investissements. La Chambre a recommandé d’autoriser les entreprises privées à importer des quantités de viandes bovines réfrigérées afin de garantir une meilleure qualité du produit au consommateur à un moindre coût et une meilleure distribution à l’instar des années précédentes.

La Chambre a souligné que la décision prise par le ministère de l’industrie ne consacre pas la politique du gouvernement d’unité nationale basée sur le principe du partenariat entre le public et le privé (PPP) afin de garantir la bonne gouvernance pour lutter contre la corruption.

