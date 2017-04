Education : La date du concours de la Neuvième a été fixée

Le directeur général des examens au ministère de l’Education, Omar Welbani, a déclaré vendredi que les épreuves des diplômes de fin d’étude de l’enseignement de base général et technique (Neuvième) se dérouleront les 19, 20 et 21 juin 2017 dans tous les gouvernorats de la République, ajoutant que les résultats seront proclamés le 7 juillet 2017.

Welbani a précisé que 30.044 candidats passeront cette année le concours de la Neuvième pour 3175 places disponibles dans les lycées pilotes, et que 532 candidats passeront les examens pour le diplôme de fin d’étude de l’enseignement de base technique.

Lors d’une conférence de presse organisée au ministère de l’Education et consacrée aux examens nationaux, Welbani a également annoncé que le concours d’entrée aux collèges pilotes (Sixième) se déroulera les 15, 16 et 17 juin 2017, et les résultats seront proclamés le 30 juin.

Pour le concours de la “Sixième”, 56618 élèves se disputeront les 3800 places disponibles dans les collèges pilotes, a-t-il fait savoir.

Le concours de la Neuvième se déroulera dans 267 centres d’examen et la Sixième dans 263 centres, a-t-il encore ajouté.