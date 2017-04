L’Ordre des ingénieurs tunisiens s’engage à encadrer les agriculteurs et les pêcheurs

Un accord de coopération a été signé, vendredi 14 avril à Tunis, entre le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Abdelmajid Zaar, et le président de l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT), Oussama Kheriji.

En vertu de cet accord, l’OIT s’engage à la faveur de l’expertise de ses ingénieurs à soutenir et encadrer les agriculteurs et les pêcheurs ainsi qu’à leur offrir l’appui technique pour le développement de leurs acticités agricoles.

Cette convention vise à établir une coopération entre l’UTAP et l’OIT, à travers la réalisation de projets qui seront choisis selon un programme annuel.

L’UTAP s’engage, de son côté, à fournir une base de données aux agriculteurs qui revendiquent la vulgarisation agricole et la facilitation de l’activité des ingénieurs du secteur agricole et de la pêche en matière de modernisation et de développement du secteur agricole ainsi que de transfert du savoir.

L’organisation agricole offre, également, des stages aux étudiants en agronomie dans les structures de l’UTAP et dans les entreprises agricoles et les aide à assurer leur intégration sur le marché du travail dans le secteur agricole privé.

De son côté, l’OIT s’engage à fournir une base de données des ingénieurs expérimentés pour guider les agriculteurs et contribuer à évaluer les besoins des agriculteurs ou des pêcheurs en ingénieurs dans le cadre de l’activité agricole.

Il s’agit, également, de préparer des programmes et des activités de formation au profit des cadres de l’UTAP et des agriculteurs.

Le président de l’UTAP a souligné que cet accord vise à tirer profit de l’expertise des agronomes à travers l’augmentation de taux d’encadrement dans les fermes et les sociétés agricoles en vue d’un rendement meilleur.