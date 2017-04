Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture la séance du vendredi dans le rouge

La Bourse de Tunis clôture à la fin de la séance du vendredi sur une perte de 0.06% enregistré par le Tunindex à un niveau de 5 619.70 points dans un volume total de 1.753 MTND.

CARTHAGE CEMENT s’offre le plus fort volume de la séance drainant 0.397 MTND de ses capitaux à 2.48 TND.

A la hausse, TUNISIE LEASING, signe une hausse de 5.42% à 17.69 TND, suivie par SOTEMAIL et AIR LIQUIDE qui gagnent respectivement 4.39% et 2.90% à 8.09 TND et 108.10 TND.

Egalement dans le vert, ATB et OFFICE PLAST grimpent de 2.80% et 2.73% à 4.40 TND et 2.63 TND.

Dans le rouge, ASSURANCES SALIM lâche 4.48% à 32.18 TND tout comme SIPHAT qui dégringole de 4.42% à 6.27, suivie par AETECH qui, sans être échangé, enregistre une chute de 3.57% à 0.81 TND.

Egalement à la baisse, la BTE et AMS dévissent respectivement de 3%et 2.97% à 15.52 TND et 1.63TND.