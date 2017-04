Green Start up : La Formation professionnelle et l’Environnement vont créer de projets d’économie verte

Les ministères des Affaires locales et de l’Environnement et de la Formation professionnelle et de l’Emploi ont signé, vendredi 14 avril, des conventions de coopération pour le lancement du projet “Green Start-up”, qui stipule la création de 93 projets dans le domaine de l’économie verte et du développement durable, moyennant un investissement global de l’ordre de 6,5 millions de dinars (MDT).

Un appel à candidature sera donc lancé auprès des diplômés de l’enseignement supérieur en chômage pour le pilotage de ces projets, lesquels permettront la création de 472 emplois dans les différentes régions du pays.

“S’inscrivant dans le cadre du programme ” une nouvelle génération de promoteurs”, le Green Start-up s’atèle à faire profiter les jeunes diplômés d’une idée prête pour la mise en place d’un projet ambitieux, mais aussi de l’appui financier, de l’encadrement et de l’accompagnement nécessaires, ainsi que de contrats pour la réalisation de projets au profit des structures publiques, durant une période de trois ans”, a précisé le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Imed Hammami, lors d’une conférence de presse, tenue à l’occasion.

Au bout de 3 ans, a ajouté le ministre, le promoteur doit compter sur lui-même et profiter de l’expertise et de l’expérience des organisations nationales (UTICA, IACE, CJD…), pour se lancer tout seul à la conquête de nouveaux marchés à l’échelle nationale ou étrangère.

Evoquant le programme “une nouvelle génération de promoteurs”, Hammami a rappelé qu’il a démarré, en 2016, par une phase pilote en partenariat avec le ministère de l’équipement (création de 92 projets dans le domaine du micro entrepreneuriat), et qu’il se poursuivra et s’élargira à d’autres ministères, dont le département de la Culture et celui de la Jeunesse et du sport. Une enveloppe de 25 MDT a été mobilisée dans le cadre de ce programme, au titre de l’année 2017.

De son côté, le ministre des affaires locales et de l’environnement, Riadh Mouakhar, a fait savoir que ces 93 projets porteront sur deux activités principales, à savoir la maintenance des structures d’assainissement et des espaces verts (53 projets), et l’agriculture (40 projets). Dans ce cadre, il a estimé que l’économie verte constitue aujourd’hui, l’un des piliers de création de postes d’emploi de part le monde.

D’après lui, l’apport essentiel de ce programme consiste à favoriser le parrainage de jeunes promoteurs, surtout en matière d’assistance technique et d’encadrement, grâce à l’appui de l’UTICA, l’IACE et le CJD.

Par ailleurs, il a assuré que le processus de sélection de candidatures pour le pilotage de ces projets se fera dans la transparence totale, en présence de représentants de la société civile, tels qu’ Al Bawsala et l’Union des diplômés chômeurs.