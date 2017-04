La Bourse de Tunis débute la séance du vendredi dans le vert où l’indice Tunindex grimpe de 0,21% à hauteur de 5634,73 points.

A la hausse, TUNISIE LEASING affiche une performance de 5,42% à 17,69D suivie par ELECTROSTAR et CIMENT DE BIZERTE qui affichent une performance respective de 2,94% et 2,91% à 4,20D et 2,82D.

Dans le rouge, la SOPAT chute de 2,56% à 1,14D tout comme GIF-FILTER et CARTHAGE CEMENT qui dévissent respectivement de 2,46% et 2,01% à 1,58D et 2,43D.