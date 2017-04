Coopération : Le Drian propose l’expérience militaire française à l’armée tunisienne

Farhat Horchani et Jean Yves Le Drian, respectivement ministres tunisien et français de la Défense, ont discuté, jeudi 13 avril à la base navale de La Goulette, de la coopération tuniso-française dans le domaine militaire et la situation sécuritaire dans la région.

A cette occasion, Le Drian a exprimé la volonté de la France d’impulser la coopération militaire dans le domaine de la formation, de la défense virtuelle et du renseignement avec la Tunisie. Il a affirmé que son pays est prêt à mettre son expérience sur le livre blanc à la disposition de la Tunisie et à contribuer à renforcer les capacités opérationnelles de l’armée tunisienne.

Horchani a salué les relations exemplaires établies entre les deux pays, affirmant que la Tunisie s’emploie énergiquement à compléter son processus démocratique, parallèlement à son combat contre le terrorisme.

Le ministre tunisien a formulé le besoin d’élever les relations bilatérales à des niveaux supérieurs de coopération, en particulier, dans le domaine de la formation et le renseignement, qui, a-t-il relevé, constituent la pierre angulaire de la lutte antiterroriste.