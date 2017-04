Finance : Quand Noureddine Tabboubi donne raison au FMI

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi,a affirmé, jeudi 13 avril dans une déclaration à l’agence TAP, que sa rencontre avec la délégation du Fonds monétaire international (FMI) actuellement en visite en Tunisie a “porté des messages positifs pour résoudre les difficultés sur le financement de l’économie tunisienne”.

“Les choses sont désormais plus claires maintenant et tous les indicateurs laissent présager le meilleur. Il y a une évolution positive de leur opinion et ils ont fait des promesses pour faciliter le déblocage du prêt”, a-t-il indiqué, soulignant que “l’heure a sonné pour que la communauté nationale sorte de son coma et pour que nous agissions pour produire nous-mêmes nos richesses”.

Tabboubi a ajouté qu'”il est tout à fait normal que le FMI pose des conditions à la Tunisie, parce que les équilibres économiques dictent le besoin de ce prêt. Le gouvernement doit cependant prendre en compte, dans les réformes à engager, les dimensions sociales du fonds de compensation et ne pas l’intégrer dans les réformes immédiates”.

Le secrétaire général de la centrale syndicale a par ailleurs déclaré avoir rencontré un groupe d’investisseurs étrangers, affirmant que son organisation est parvenue à un accord avec la société d’équipement d’avions de Mghira et la Charguia pour son installation définitive en Tunisie.

Sur un autre plan, Tabboubi a indiqué que les concertations de l’UGTT avec les représentants de la Banque Mondiale (BM), mercredi, étaient également “positives” et “constructives” dans l’ensemble.

“L’UGTT n’est pas contre le départ volontaire des employés, mais il craint que ces départs ne se répercutent négativement sur les caisses sociales. Nous redoutons aussi un manque de critères objectifs faisant des compétences les catégories ciblées par cette affaire”, a-t-il par ailleurs expliqué.

Une commission tripartite réunissant l’UGTT, l’UTICA (patronat) et le gouvernement travaille sur l’élaboration d’accords radicaux pour résoudre la crise des caisses sociales, a encore rappelé Tabboubi.

Bjorn Rother, représentant permanent du FMI en Tunisie, a affirmé que “La Tunisie a un large potentiel d’investissement et doit opérer des réformes structurelles qui rendent son économie plus compétitive”.

Il a qualifié la rencontre de la délégation du FMI avec l’UGTT de “positive”, “conciliante” et apportant une “vision claire”.