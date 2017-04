CCI de Sfax : Les procÃ©dures d’exportation vers les USA expliquÃ©es aux Tunisiens

La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS), en collaboration avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie et l’AMCHAM Sfax, organise un Road show sur les procédures et les formalités d’accès au marché américain et le Système généralisé de préférences (SGP).

La CCI de Sfax précise que ce séminaire, qui se déroulera au siège de la CCI de Sfax, le mercredi 19 avril 2017 à partir de 8h30, en présence de Jacques ETIENNE, attaché commercial à l’ambassade des USA à Tunis, sera animé par deux experts américains.

Il s’agit, tout d’abord, de Nathan SEIFERT, responsable commercial principal au Département américain du Commerce, qui présentera les Réseaux commerciaux aux Etats-Unis.

Ensuite, ce sera au tour d’Erland HERFINDAHL, assistant adjoint au représentant du commerce des Etats-Unis (USTR) en charge du programme SGP, de prendre le relais pour introduire le Système généralisé des préférences (SGP).

La Chambre de commerce ajoute que l’objectif de ce Road Show consiste à informer les exportateurs tunisiens sur les nouvelles réglementations pour les opérations d’export sur le marché américain.