Hexabyte signe un partenariat pour la distribution de produits TP Link

La société Hexabyte porte à la connaissance de ses actionnaires qu’un contrat de distribution a été signé entre l’une de ses filiales ; la société Hexatrade Company et TP Link, et ce le 17 janvier 2017. Ce contrat porte sur la distribution de produits TP Link sur tout le territoire Tunisien.

Hexatrade Company étant une filiale, son capital est détenu à concurrence de 99,99% par la société Hexabyte S.A. Elle est spécialisée dans le commerce en gros des produits et accessoires informatiques et de télécommunications, ainsi que dans les produits et accessoires de sécurité et de vidéosurveillance.

TP-Link est un fournisseur mondial de produits réseau et d’accessoires reconnus pour leur fiabilité.

Ce partenariat, permettra de mettre sur le marché tunisien, une panoplie de nouveaux produits destinés aussi bien aux particuliers (tels que les CPL les routeurs) qu’aux professionnels (tels que les points d’accès wifi et les switchers).

Ainsi Hexabyte proposera des produits rapides, sûrs et fiables avec des marges extrêmement compétitives ce qui permettra accroître le revenu moyen par utilisateur.