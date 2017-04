Lamia Zribi : Le programme de réformes a été formulé par le gouvernement tunisien

Le programme de réformes s’inscrivant dans le cadre des priorités de l’économie nationale, a été formulé par le gouvernement tunisien, a déclaré la ministre des Finances, Lamia Zribi, au cours d’une réunion tenue, jeudi, avec l’ambassadeur des Etats Unis en Tunisie, Daniel H Rubinstein.

Ces réformes sont de nature à stimuler l’activité économique du pays, a indiqué la ministre, évoquant notamment le Code de l’Investissement et les décrets d’application ainsi que la loi sur le Partenariat Public Privé (PPP) et la réforme fiscale avec ces deux volets politique fiscale et la modernisation de l’administration fiscale, précise un communiqué du ministère des finances publié, jeudi.

L’ambassadeur américain a souligné de son côté que les relations de longue date entre la Tunisie et les Etats Unis sont solidement établies et fructueuses. Il a également déclaré être fermement résolu à renforcer son engagement à l’égard de la Tunisie, notamment, sur le plan économique.

Il a par ailleurs mis l’accent sur l’importance de relever le défi économique pour appuyer le processus de transition démocratique et les difficultés que rencontre l’exécutif dans la mise en œuvre des décisions dans un contexte marqué par la multitude des parties prenantes et des divergences de points de vue, souligne la même source.

A cet égard, la ministre a rappelé que le gouvernement d’union nationale a émané d’un processus d’entente et que les partenaires, à savoir la centrale patronale (UTICA) et l’organisation ouvrière, sont entièrement conscientes des défis économiques que le pays doit relever.

“La recherche de solutions consensuelles est notre approche privilégiée pour assurer le développement économique de la Tunisie et la pérennité de l’édifice démocratique “, a-t-elle expliqué.