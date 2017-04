Sage Session Africa Tour : Transformation numérique, les nouveaux enjeux pour les entrepreneurs en Afrique

Sage, leader du marché des solutions intégrées de comptabilité, de gestion commerciale et de paie, a accueilli plus de 300 entrepreneurs au Sheraton à Tunis. À l’occasion de ce grand rassemblement, l’éditeur a fait le point sur sa stratégie et dévoilé ses nouvelles solutions connectées pour répondre aux besoins des entrepreneurs et de tous ceux qui bâtissent l’entreprise dans un monde en pleine transformation numérique.

L’évènement, qui s’est tenu à Tunis, le 11 Avril 2017, a réuni plus de 300 chefs d’entreprises et professionnels tunisiens ainsi que des experts du numérique et de Sage, pour partager et échanger autour des nouveaux enjeux pour les entrepreneurs africains.

Un engagement fort de Sage auprès de ses clients

Cette journée a été l’occasion pour Sage de faire le point sur les nouvelles initiatives stratégiques. Aujourd’hui en phase d’accélération sur le cloud, Sage compte sur son réseau de partenaires afin d’accompagner les entrepreneurs dans leur transformation digitale. Il s’agit essentiellement de les encourager à capitaliser sur les offres existantes et à investir dans les nouvelles solutions connectées. Plusieurs conférences et ateliers ont ainsi été proposés lors du Sage Session Africa Tour pour échanger et permettre aux entrepreneurs de mieux appréhender ces offres.

Des invités de marque venus échanger sur la transformation numérique des entreprises

Cette journée a été marquée par l’intervention de Saïda Ounissi, Secrétaire d’Etat chargée de la Formation Professionnelle et de l’Entrepreneuriat, qui a partagé sa riche expérience, longuement mûrie.

D’autres intervenants de haut rang, connus et reconnus dans leurs domaines respectifs ont apporté leur regard d’experts. Il s’agit en effet de Khaled Bouchoucha et Sofiane Chaieb, respectivement Fondateur d’Iris Technologies et Fondateur de Incept.

“La transformation digitale n’est pas qu’une affaire d’outils, c’est une transformation en profondeur de l’entreprise, de son modèle, de sa structure de coûts et surtout de sa relation avec ses clients”, a déclaré Frédéric-Michel Chevalier, Entrepreneur digital et CEO de l’opérateur Legal e-Services durant la plénière de la Sage Session Africa Tour.

Avec les experts de Sage, ils ont partagé leur vision de la révolution digitale et des bouleversements inhérents à l’économie africaine. Ces présentations ont ensuite laissé la place aux ateliers et au networking dans plusieurs espaces remplis de nombreux clients et prospects.

Des lancements majeurs marquant une nouvelle génération d’offres connectées et dans le cloud.

Sage a dévoilé ses solutions de dernière génération conçues pour aider les entreprises à engager ou accélérer leur transformation numérique : les solutions mondiales Sage One, Sage Live ainsi que Sage 50c et Sage 100c de sa nouvelle génération Connect. Ces différentes solutions, qui ont fait l’objet de plus de 10 ateliers dédiés et démonstrations, seront disponibles prochainement.

La transformation numérique représente un challenge majeur pour les opérateurs économiques du Tunisie.

Comment Sage accompagne les entrepreneurs dans cette mutation ?

La Sage Session Africa Tour est un évènement créé par Sage afin de faciliter la transformation digitale et d’accompagner les entrepreneurs africains à se préparer avec succès à transformer leur façon de travailler au sein des sociétés qu’ils gèrent. La « Sage Session Africa Tour » se tient du 21 février au 25 avril 2017. Tunis représente la quatrième étape d’une tournée qui concerna plusieurs pays africains dont le Sénégal, la côte d’Ivoire, le Maroc, l’Algérie et le Cameroun. C’est aussi l’occasion pour Sage de partager sa vision, et des informations autours des enjeux métiers à travers une dizaine d’ateliers pratiques et de présenter les dernières solutions innovantes en termes de solutions de gestion aux côtés de ses partenaires. « Nous sommes fiers d’avoir accueilli autant de participants à Tunis. Nous avons fait de cet évènement une réussite en proposant aux entrepreneurs une mine de ressources, un carrefour d’échanges et un tremplin pour leurs activités.

L’émergence de nouveaux usages des consommateurs, de nouveaux outils de communication de la data, l’explosion des mobiles, ou encore les perspectives du cloud et de dématérialisation sont autant de changements qui impacteront les différentes fonctions de l’entreprises dans le domaine de la gestion d’entreprise et des collaborateurs. L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare» déclare Martine Cazemages, Directrice Export et Maroc Sage.

À propos de Sage

Sage est le leader du marché et de la technologie pour les solutions intégrées de comptabilité/gestion commerciale, de paie et de solutions de paiement. Sage accompagne la réussite des entrepreneurs, ces “bâtisseurs d’entreprises” qui mesurent leur succès à la qualité de leur relation avec leurs partenaires et leurs communautés. C’est pourquoi, Sage aide les entrepreneurs d’aujourd’hui à se doter des solutions – logiciels, support, conseils, les plus intelligentes et faciles d’utilisation, pour tout gérer, des flux monétaires aux ressources humaines. Chaque jour, plus de 13.000 collaborateurs présents dans 23 pays accompagnent quelque 3 millions d’entrepreneurs, dirigeants de startups, de TPE ou de PME, de commerçants et d’experts- comptables, de partenaires et de développeurs, cette communauté qui dynamise l’économie mondiale. En tant qu’entreprise cotée au London Stock Exchange (FTSE 100), nous sommes passionnés et souhaitons apporter notre soutien aux communautés locales grâce à l’activité caritative de la Fondation Sage.

