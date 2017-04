Bourse de Tunis : Le Tunindex débute la journée en baisse de 0,08%

L’indice phare de la place tunisienne débute la séance boursière, en ce jeudi 13 avril, avec une perte de 0,08% à 5 640,74 points, le volume d’affaires totalisé est de 0.105 MTND, selon Mena Capital Partner.

Côté variations, NEW BODY LINE se distingue avec la plus forte hausse du marché. Elle se bonifie de 2.30% à 6.65 TND. L’action OFFICE PLAST gagne, quant à elle, 1.93% à 2,63 TND et la BIAT se bonifie de 1,52% à 99.39 TND.

A l’inverse, AMI ASSURANCES recule de 2,97% à 9,78 TND. SIAME affiche également grise mine et lâche aux premiers échanges 1,84% à 2,13 TND. De son côté, AMS perd du terrain et se défait de 1,77% à 1.66 TND.