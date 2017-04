La STEG obtient l’aval de l’ARP pour deux crÃ©dits auprÃ¨s de la BEI et de la BERD

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, mercredi 12 avril, en plénière un projet de loi relatif à l’approbation d’un accord de garantie de l’Etat tunisien pour l’octroi de deux crédits au profit de la STEG, lequel servira au financement d’un projet de transfert d’électricité.

Le premier projet concerne un accord de crédit entre la Tunisie et la Banque européenne d’investissement (BEI) d’une valeur de 46,5 millions d’euros, soit 114 millions de dinars.

Le crédit sera remboursé sur 25 ans dont 4 ans de grâce avec un taux d’intérêt fixe de 1,43%.

Le 2ème crédit concerne un accord entre la Tunisie banque européenne pour la reconstruction et le développement ou BERD d’une valeur de 46,5 millions d’euros (114 millions de dinars).

Le coût global du projet s’élève à 109,7 millions d’euros (environ 267 MDT), sans la taxe sur la valeur ajoutée.

Les investissements qui seront réalisés dans le cadre de ce projet concernent surtout la construction de 5 nouveaux postes blindés (Sousse, Nabeul, Chotrana et Ben Arous), de 15 transformateurs et 2 réacteurs (à Médenine) ainsi qu’une ligne pour alimenter le poste de Nabeul. Le projet sera réalisé sur deux ans et demi (2016-2018).