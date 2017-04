800 chercheurs tunisiens ont quittÃ© la Tunisie

Sur une période de seulement trois ans 800 chercheurs universitaires tunisiens ont quitté le pays pour des universités du Golfe.

La Tunisie se classe dans les premières positions en Afrique par le nombre de publications de recherche dans les revues scientifiques.

Nos chercheurs se distinguent régulièrement dans les classements et les compétitions internationales. A titre d’exemple, Alouini Mohamed Slim, de l’université KAUST (Arabie Saudite), a été classé 1er en 2015 en «ingénierie électrique», avec un indice Hirsh de 60.

Alimi Adel, de l’université de Sfax en «ingénierie électrique», a été classé 24ème à l’échelle internationale et 1er à l’échelle nationale, avec un indice Hirsh de 25. Dans les disciplines «télécommunications» et «informatique», on retrouve cette fois Adel Bouhoula (université de Carthage) qui figure en sixième position parmi les chercheurs tunisiens à l’étranger et qui est classé 1er en Tunisie, avec un indice Hirsh de 20.

Les compétences tunisiennes continuent de briller à l’étranger. Le Dr. tunisien Khaled Ben Letaief, de l’Université Hamad bin Khalifa au Qatar, a remporté le célèbre IEEE Guglielmo Marconi Best Paper Award 2016 récompensant les recherches dans le domaine de la transmission de l’information, rapporte le huffpostmaghreb.

La réglementation en Tunisie veut que les chercheurs qui optent pour des postes à l’étranger gardent leurs positions dans les universités tunisiennes sans aucune limitation de durée. Cette situation a pour conséquence de bloquer la promotion des nouveaux chercheurs, affirme notre source au ministère de l’Enseignement supérieur.