Déjeuner Débat à l’occasion de la Visite de Dr Andrew Parmley, Lord Maire de Cité Financière de Londres, en Tunisie

A l’occasion de la visite de Dr Andrew Parmley, Lord Maire de Cité Financière de Londres, en Tunisie un déjeuner débat a été organisé conjointement par la Chambre de Commerce Tuniso Britannique et l’Ambassade Britannique en Tunisie Mardi 11 Avril 2017 à Tunis.

Honoré de la présence de l’Ambassadrice du Royaume Uni Louise De Susa, Mme Ouided Bouchammaoui, Présidente de l’UTICA, Mr Ayemn Errayes, 1er Conseiller du Ministre de l’Investissement et de la Coopération Internationale et M. Khalil Laabidi, Directeur Général de la FIPA et nouveau Président de l’Instance Nationale de l’Investissement , cet évènement, a été une réelle opportunité pour les membres de la délégation Britannique, composée de hauts représentants du secteur financier, ainsi que les opérateurs économiques Tunisiens d’explorer les opportunités d’échanges et de partenariats.

A cette occasion, Mr. Mehdi Abdallah, Président de la Chambre de Commerce Tuniso Britannique (TBCC), a exprimé l’engagement de la Chambre de soutenir et renforcer les liens entre la Tunisie et le Royaume notamment suite au Brexit, tout en soulignant la nécessité de faciliter et simplifier le mouvement entre les deux pays pour de meilleurs échanges économiques.

Dr Andrew Parmley a de son coté fait savoir que le Royaume Uni porte un intérêt pour le marché Tunisien et qui est prêt a soutenir les projets financiers mais aussi du secteur de l’énergie renouvelable. Le Lord Maire a aussi indiqué l’importance de mieux se connaitre et saisi l’occasion d’inviter les acteurs économiques Tunisiens présents à Londres afin d’explorer les possibilités de collaborations.

Cet évènement a aussi été une occasion de présenter les grandes lignes du nouveau code d’investissement, ayant pour objectif d’améliorer la compétitivité, accroitre la valeur ajoutée, faciliter les procédures administratives et surtout l’investissement étranger en Tunisie, comme l’a fait savoir M. Ayemn Errayes.