Opportunités : Aucune entreprise tunisienne n’a confirmé sa participation au Salon Drintek de Munich 2017

Drintek, le Salon de la technologie des boissons et de l’alimentaire liquide, prévu du 11 au 15 septembre 2017 à Munich (Allemagne), enregistrera une participation record d’environ 1.600 exposants provenant de 70 pays. C’est ce qu’a annoncé George Muller, directeur du Salon, lors d’une conférence de presse au Caire (Egypte) pour présenter le Salon, le mardi 11 avril, précisant que la superficie totale atteindra 150.000 mètres carrés.

Organisé tous les quatre ans, Drintek est considéré comme la plus importante manifestation économique dans le domaine de l’industrie des boissons et de l’alimentaire liquide, réunissant les plus grands fabricants de la filière.

Drintek est connue comme la plateforme des nouveautés mondiales et les innovations. Les entreprises exposantes présentent des technologies et des solutions systèmes pour toute la chaîne des processus : à partir des matières premières et de la production, en passant par la mise en bouteille et l’emballage, jusqu’à la distribution, le marketing de boissons et le design d’emballage complètent l’offre du salon.

En tant que plateforme d’information et de communication, le Salon sert de lieu de rencontre pour les petites et les grandes entreprises, régionales et internationales.

Pour les entreprises tunisiennes, le salon représente une réelle opportunité pour développer leur production en prenant connaissance des dernières nouveautés enregistrées dans le secteur, a précisé Sonja Miekley de la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK), représentant officiel du Salon Drintek en Tunisie.

Elle a indiqué qu’un plusieurs entreprises tunisiennes ont exprimé la volonté de visiter cette manifestation, en attendant la confirmation de leur participation, rappelant au passage que 36 fabricants tunisiens ont visité la dernière édition du Salon (2013).

L’édition 2017 devra attirer plus de 70 mille visiteurs de tous les pays du monde, dont les deux tiers sont des étrangers intéressés par l’industrie des boissons gazeuses, les jus de fruits, les eaux minérales, le lait et les spécialistes du commerce de détails et en gros.

L’Egypte est le seul pays arabe qui participera au Salon en tant qu’exposant à travers une entreprise spécialisée dans l’emballage.

En 2015, les ventes mondiales de boissons et alimentation liquide ont atteint 1000 milliards d’Euros. La valeur devra atteindre 2,3 milliards d’euros à l’horizon 2020.