Tunisie : La révision des plans d’aménagement urbain des zones municipales s’impose

La directrice exécutive de la Fédération nationale des villes, Nazek Ben Janet, appelle à la révision des plans d’aménagement urbain des villes et des zones municipales tunisiennes, d’autant plus que les plans actuels ne répondent plus au développement urbain que connaît le pays.

Intervenant lors d’un atelier de travail tenu, mardi à Tunis, sur “les mécanismes d’appui technique aux municipalités dans le domaine de l’aménagement et du développement”, Ben Janet a indiqué que la gestion des affaires courantes des municipalités a empêché le développement d’une vision stratégique de l’action municipale, dont la révision des plans d’aménagement urbain.

Pour elle, les plans d’aménagement devront prendre en considération les spécificités économiques et sociales et de développement en général. Les cités populaires ont émergé en raison du non respect des plans d’aménagement urbain, appelant à leur révision. Elle a souligné la nécessité de tenir compte des spécificités économiques et sociales des villes et zones municipales lors de ces opérations

De son côté, l’expert auprès du Centre international du développement local et de la bonne gouvernance, Yassine Triki, a indiqué que le centre a entamé, depuis septembre 2016, une expérience qui consiste à assurer le soutien technique pour sept municipalités afin de les aider à élaborer de nouveaux plans d’aménagement ou à réviser ceux existant.

Il a ajouté que parmi ces municipalités quatre sont localisées dans le nord ouest (Béja, Siliana, El Krib et Sers) et que quatre experts spécialisés dans le domaine de l’aménagement du territoire ont été mobilisés pour aider ces communes à élaborer des travaux de préparation pour la réalisation des plans d’aménagement.

Triki a, en outre, souligné que les municipalités nouvellement créées et dont le nombre s’élève à trois (Tibar, El Ouyoun et Sidi Makhlouf) ne disposent pas des documents relatifs aux plans d’aménagement urbain.

L’administration municipale en cours de création ou qui sera élue en décembre 2017 devra avoir son plan d’aménagement clair en vue de son utilisation par la suite dans les travaux du développement municipal.

“Un document technique a été préparé, à cette occasion, sous l’appellation profil territoire analysant les spécificités urbaines, naturelles et économiques de la zone municipale”, a encore avancé Triki.