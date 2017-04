Le réseau des aires marines protégées permettra de préserver la biodiversité

Saba Guellouz, directrice à l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL), a indiqué, mardi 11 avril, que le réseau tunisien d’aires marines et côtières protégées permettra de préserver la diversité biologique et d’assurer la gestion durable des ressources maritimes dans le Nord de la Tunisie.

Intervenant, lors d’une rencontre organisée à Tunis, pour faire connaître le programme d’incitation à la gestion basée sur les systèmes écologiques, Guellouz a fait savoir que ce réseau, créé depuis 2015, englobera l’archipel de la Galite, Tabarka, Cap Negro et l’archipel de Zembra.

Co-financé par l’Etat tunisien et le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), à hauteur de 3 millions d’euros (7,2 millions de dinars), ce projet vise à inciter à la gestion basée sur les systèmes écologiques, à travers le lancement d’activités humaines respectant les spécificités de ces aires protégées.