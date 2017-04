Des preux de la Révolution aux lépreux de la contrerévolution, il n’y a qu’un CPR

Je ne sais pas si l’un de mes lecteurs a croisé, au cours de ses voyages dans ces contrées souvent oubliées du seigneur et des hommes, un lépreux qui fondait dans son coin par petits bouts, mais je peux vous dire que le spectacle est horrible et impuissante; devant ce spectacle de décomposition lente, on ne peut que prier pour que cet être humain ou ce qu’il en reste disparaisse et rejoigne les arcanes du seigneur tant il souffre en silence.

Pourquoi je vous parle de lèpre et de lépreux, me demanderiez-vous? C’est un peu cette série de coups de boutoirs successifs et trop bien minutés pour n’être que le fruit du hasard qui m’ont rappelé cette maladie…

Voici donc des gens bien intentionnés qui veulent coûte que coûte inoculer la lèpre à notre révolution dont certains continuent à nier la spontanéité et d’autres ont essayé en vain de la récupérer.

Un rappel des événements les plus récents qui se sont succédé et qui ont touché tous les secteurs de l’économie et de la société s’impose.

Rappelez-vous que fin février on s’inquiétait de la sécheresse et de son impact sur les ressources en eau des barrages, et on entendit une voix «d’outre pouvoir» qui demandait de résoudre le problème –sic- pour que les produits agricoles ne deviennent pas encore plus chers l’an prochain; il nous fit toute une tirade sur l’appauvrissement des couches les plus fragiles du pays, bla bla et bla bla bla! Alors MR HACHED, sachez que vous ne pouvez pas faire pleuvoir, c’est pas sérieux tout ça, d’autant plus que vous devez savoir que «gouverner c’est pleuvoir»

Ensuite, une campagne fut orchestrée contre un magasin à EL JEM, magasin qui avait toutes ses autorisations sauf peut-être de vendre du vin frelaté! Et vas-y que je te ferme.

Le ridicule atteint son comble à HAMMAMET, le jour où un DJ osa mixer un appel à la prière dans sa musique. Après mûre réflexion pour laisser le temps au DJ britannique de partir, les décideurs ne se firent pas prier pour ordonner la fermeture de la boîte de nuit, la condamnation dudit DJ, et cerise sur le gâteau, la société qui vendit les billets sur internet se fit convoquer au ministère des Affaires religieuses. Je ne savais pas que l’Intérieur avait déménagé!

Comme si tout cela ne suffisait pas, des âmes de bonne volonté décidèrent d’aller chercher noise à TATAOUINE, cette magnifique ville qui a toujours su trouver son équilibre entre une Libye trop proche, une capitale trop lointaine et un désert aux richesses insoupçonnables. Mais que voulez-vous, les esprits mal tournés sont comme les lépreux: ils sont inguérissables.

Quelle sera la prochaine destination de ces semeurs de troubles, de ces lépreux de la contrerévolution (ils en ont essayé des choses et j’en oublie)? En voici quelques-unes:

Salir l’image de BOURGUIBA en lui attribuant l’assassinat de HACHED,

Chercher dans les livres de classes des phrases suspectées de salir le CORAN,

Affirmer d’une manière ostentatoire que la TERRE est plate, curieuse assertion émanant d’un universitaire et ancien député CPR…; curieuse coïncidence n’est-ce pas messieurs les lépreux!

Que ce virus vous consomme, notre révolution, elle, est immunisée contre ces virus minabilus politicus!