Bourse de Tunis : Le Tunindex a clôturé lundi en baisse de 0,33%

La Bourse de Tunis a fini la séance du lundi 10 avril sur une perte de 0,33%, le Tunindex s’élevant à 5.579.35 points dans un volume total de 2.916 MDT.

CARTHAGE CEMENT a enregistré le plus important volume, drainant 0,428 MDT des capitaux échangés à 2,53 D.

A la hausse, SOTEMAIL signe une hausse de 5,60% à 1,32 D, suivent ICF et CELLCOM qui gagnent respectivement 3,44% et 2,88% à 21,91 D et 4,99 D; dans le vert également, ONE TECH HOLDING et UADH qui grimpent respectivement de 2,77% et 2,57% à 9.25 D et 3,58 D.

Dans le rouge, AIR LIQUIDE lâche 4,50% à 105.05 D, même topo pour SIAME et BIAT qui enregistrent des chutes respectives de 4,09% et 3% à 2,11 D et 95,06 D. SPDIT et DELICE HOLDING dévissent respectivement de 2,35% et 1,99%, clôturant à 8,30 D et 16,25 D.