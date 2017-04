L’ATUGE Tunisie a un nouveau CA, majoritairement féminin

L’Assemblée générale ordinaire élective de l’Association des Tunisiens des Grandes Ecoles «ATUGE Tunisie» s’est déroulée le 1er avril 2017 à Tunis.

Après l’approbation des bilans moral et financier et obtention du quitus par les dix membres sortants (Aida Bergaoui, Amine Bouhlel, Amine Miled, Amine Sellami, Basma Farhoud, Hatem Chebeane, Ines Hallab, Moncef Belkhiria, Raoudha Khlif et Riadh Abid), des élections partielles ont été organisées et ont permis d’élire dix membres (Aida Bergaoui, Amel Jrad, Amine Miled, Basma Farhoud, Iheb Triki, Ines Hallab, Moncef Belkhiria, Raoudha Gafrej, Samar Louati et Seifeddine Ben Jemia) pour un mandat de deux ans.

Un communiqué de l’organisation indiqué que ce nouveau Conseil d’administration représente toutes les professions, et regroupe différents âges et genres, avec une majorité féminine.

La nouvelle équipe (dont les attributions sont détaillées dans le tableau ci-dessous) se réunira bientôt pour fixer sa stratégie et ses priorités pour les deux années qui viennent tout en assurant la continuité des chantiers structurants initiés durant les années précédentes.

Prénom et nom Fonction Entreprise Poste Samar LOUATI RAZGALLAH Présidente FENICIA Directrice Exécutive Amine MILED Vice-président ATS Directeur Général Selma BELKHODJA Secrétaire Générale Les Vergers de Tunisie Responsable R&D Moncef BELKHIRIA Trésorier Agrinord Gérant Basma BELHABIB FARHOUD Secrétaire Générale Adjointe AFD Chargée de projets Aida BERGAOUI SRIHA Membre du CA LCI Directrice Associée Amel JRAD Membre du CA CITET Directrice Générale Eymen ERRAIS Membre du CA Ministère du Dévelopement Conseiller du Ministre Iheb TRIKI Membre du CA SWICORP Vice-Président Private Equity Ines HALLAB Membre du CA HCC Directrice Exécutive Raoudha GAFREJ Membre du CA Université Tunis El Manar Enseignant Chercheur/ Expert Seifeddine BEN JEMIA Membre du CA EXIS-Holding Directeur de la Stratégie et de la Transformation

A propos de l’ATUGE

Créée en 1990, l’Association des Tunisiens des Grandes Ecoles (ATUGE) est une association à but non lucratif, indépendante et apolitique.

Fidèle à sa philosophie de création, l’association des tunisiens des grandes écoles n’a cessé de défendre ses principes en fédérant autour d’elle l’ensemble des étudiants et diplômés des Grandes Ecoles françaises d’ingénieurs et de commerce ainsi que des membres sympathisants et associés.

C’est ainsi qu’un réseau est né et trois bureaux se sont structurés à Tunis, à Paris et à Londres.

L’ATUGE a pu depuis vingt-cinq ans renforcer des liens de coopération entre la Tunisie et l’Europe, être un point de rencontre et de contact pour son réseau avec les acteurs économiques, les recruteurs, les associations et les institutions publiques apporter des réponses collectives aux préoccupations communes à ses membres: arrivée en France, concours, recherche de stage, insertion professionnelle, développement de carrière, création d’entreprise…

Ces missions se sont concrétisées par des activités offertes par plusieurs clubs et pôles. Les offres sont étoffées d’année en année avec un spectre couvrant des activités culturelles, de loisirs, des formations, conférences, etc. à destination de leurs membres. Ces derniers sont aussi bien des étudiants en classes préparatoires, des jeunes actifs ou encore des seniors, formant un réseau de plus de 5.000 personnes constamment enrichies par l’arrivée chaque année d’une centaine de nouveaux intégrés aux Grandes Ecoles.