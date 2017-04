Tunisie : Mohamed Boussaid nommé à la tête de la SNIPE

La présidence du gouvernement a annoncé, lundi 10 avril, la nomination de Mohamed Boussaid, comme président-directeur général de la Société Nouvelle d’Impression, de Presse et d’Edition (SNIPE) succédant à Belgacem Taiaa.

Mohamed Boussaid, 57 ans, est inspecteur des finances et conseiller des services publics. Titulaire du diplôme du cycle supérieur de l’ENA et du diplôme d’études supérieures de l’Ecole nationale des douanes (Paris), il a occupé le DG de l’Office national de l’artisanat (ONA).

Il avait occupé, successivement, les postes de directeur de la promotion et de la restructuration du commerce extérieur, directeur des affaires administratives et financières au ministère du Tourisme et de l’Artisanat et directeur général du Commerce Extérieur et deux fois chef de cabinet du ministre du Commerce.

La désignation de Boussaid vient suite à un accord visant à sauver la SNIPE des problèmes financiers et restructurer l’établissement, dans le cadre du programme adopté par le conseil ministériel restreint réuni le 13 janvier 2017 et consacré au secteur des médias.

Le choix d’un gestionnaire à la tête de la SNIPE a pour but de séparer l’administration de la rédaction, précise une source de la présidence du gouvernement.