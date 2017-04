Compétitivité touristique (2017) : La Tunisie au 87e rang mondial

La Tunisie occupe la 87ème place sur 136 pays, dans la 7ème édition du classement mondial de la compétitivité touristique publiée en avril 2017 par le Forum économique mondial (WEF), sur thème ” Ouvrir la voie à un développement durable et à un avenir inclusif.”

Dans le Top 10 africain, la Tunisie se classe 9ème, derrière l’Afrique du Sud (1er), le Maroc, l’Egypte, le Kenya, la Namibie, le Cap Vert, le Botswana, mais devant la Tanzanie (10ème).

Dans le top 10 mondial, l’Espagne vient au 1er rang, suivie de la France, l’Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Australie, l’Italie, le canada et la Suisse.

Le classement mondial de la compétitivité touristique se base sur 14 critères, à savoir le climat des affaires, la sûreté et sécurité, la santé et l’hygiène, les ressources humaines et le marché du travail, le développement des TIC, la priorité accordée au tourisme et à l’industrie du Voyage, l’ouverture sur l’extérieur, la compétitivité des prix, l’environnement durable, les infrastructures de transport aérien, les infrastructures routière et portuaire, l’infrastructure des services touristiques, les ressources naturelles, et les ressources culturelles et les voyages d’affaires.