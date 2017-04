Courant El Mahaba : Les Tunisiens ont le droit de savoir la réalité des richesses naturelles du pays

Le bureau exécutif du courant El Mahaba a appelé dimanche le gouvernement à être franc avec le peuple et à lui révéler la réalité du volume des richesses naturelles du pays, leurs revenues et la manière de les exploiter.

Le bureau exécutif a réaffirmé, dans un communiqué, son soutien aux revendications ” justes et légitimes des travailleurs à la Câblerie automobile du Kef ” et sa solidarité avec leurs familles et avec les jeunes et habitants de Tataouine qui revendiquent le droit au développement et à l’emploi.

La même source a condamné ” la nonchalance du gouvernement ” dans la lutte contre la propagation de l’hépatite C dans plusieurs écoles tunisiennes soulignant la nécessité d’élaborer un plan sanitaire de vulgarisation pour rassurer les parents et stopper cette maladie.

Le président du parti effectuera, à partir de ce lundi, une série de visites dans plusieurs régions du pays , selon le communiqué.