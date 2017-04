Adel Grar : “Ce nouveau cadre légal est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus flexible …”

Lors du forum sur le nouveau cadre juridique de l’investissement en Tunisie, organisé, samedi 8 avril à Tunis, par la présidence du gouvernement et le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, plusieurs participants ont donné leurs avis sur la nouvelle loi.

C’est le cas d’Adel Grar, président-directeur général d’Al Karama Holding, qui pense que “ce nouveau cadre légal est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus flexible et qu’il part d’un principe général que l’investissement est libre et que l’exception devrait être limitée. On ne parle plus de liste d’activités autorisés mais plutôt de liste négative.

Cette nouvelle loi amène une nouvelle philosophie d’ouverture et cela permet de regagner la confiance des investisseurs nationaux et étrangers, entre lesquels il n’y aura plus de ségrégation désormais”.

Toujours selon lui, “l’autre avancée de ce nouveau cadre c’est qu’il concerne aussi bien les investissements directs que les investissements indirects appelés également investissements de portefeuille, qui sont pris en considération pour la première fois. Et qui dit investissement de portefeuille dit un passage par le marché financier en général et par la bourse en particulier”.

