Yassine Brahim : “La nouvelle loi sur l’investissement était très attendue”

Si les professionnels, spécialistes et acteurs économiques présents lors du forum sur le nouveau cadre juridique de l’investissement en Tunisie, organisé, samedi, à Tunis, par la Présidence du Gouvernement et le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale, étaient unanimes sur le fait que l’entrée en vigueur de cette loi constitue une avancée importante sur la voie de la relance de l’investissement, certains y ont repéré des aspects qui gagneraient à être révisés ou améliorés.

Pour l’ancien ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Yassine Brahim, l’entrée en vigueur de cette loi constitue un couronnement d’un processus auquel, lui et son équipe, ont largement contribué.

“C’est une loi qu’on a tant attendue et qui va à mon avis impacter le rythme des investissements dans le pays, étant donné qu’elle s’attaque clairement à la bureaucratie en réduisant les délais et en facilitant les procédures liées à l’acte d’investir, sachant que plus les investissements se font rapidement, plus les emplois sont rapidement créés et c’est là un objectif principal de ce nouveau dispositif”, a-t-il précisé, ajoutant “qu’avec toutes les améliorations qui ont pu être apportées à cette loi, durant tout le processus de son élaboration, je pense que nous avons au final un texte qui tient bien la route”.

