Tunisair-Royal First Travel : Voler ensemble entre Tabarka et Paris

Tunisair et le tour-opérateur Royal First Travel (RFT) se sont mis d’accord sur le lancement d’une mini-chaîne charter, en prévision de la période estivale de pointe, entre Tabarka et Paris, et ce lors d’une réunion, tenue récemment, entre le président directeur général de Tunisair, Ilyes Mnakbi, et le directeur général de RFT, René Trabelsi, les deux parties.

“L’objectif est de contribuer à la dynamisation de l’activité économique dans les régions du nord-ouest du pays, ainsi que de permettre au tour opérateur de renforcer son engagement sur les vols réguliers de la compagnie de et vers la France”, lit-on dans un communiqué de Tunisair.

La rencontre entre les deux responsables a permis, également, de passer en revue le programme du “Pèlerinage de la Ghriba”, qui aura lieu cette année, du 12 au 14 mai 2017.