Coopération  : L’expertise du Technopark Elgazala pour le Sénégal

Visant à devenir un centre d’excellence en technologies de l’information et de la communication, le Sénégal a bénéficié récemment d’un financement de près de 71 millions d’euros de la BAD, pour construire un parc des technologies numériques à une trentaine de kilomètres du centre-ville de la capitale sénégalaise, Dakar.

Dans le cadre de ses programmes de prospection dans les pays d’Afrique de l’Ouest, Elgazala Technopark a invité, du 4 au 6 avril 2017, une délégation chargée du développement du parc des technologies numériques au sein du ministère sénégalais des Postes et Télécommunications.

A cette occasion, la délégation sénégalaise a visité les différentes composantes d’Elgazala Technopark et elle a rencontré des experts et des animateurs du pôle. De même, elle a eu droit à des speeds meetings avec des dirigeants de startups établies à la pépinière du Technopark qui ont présenté leurs produits et discuté des opportunités de développement et des possibilités d’implantation au Sénégal.

Les objectifs de ce projet de partenariat entre Elgazala Technopark et le PTN de Diamniadio sont: l’échange de bonnes pratiques en termes d’ingénieries de technopole; le renforcement des canaux de coopération dans Le management des parcs scientifiques et des centres de recherche et d’incubation; la promotion du savoir-faire tunisien en matière de formation et de certification; la promotion des start-ups et des pme établies sur le site d’Elgazala Technopark et ses annexes régionaux; le développement d’un programme de soft-landing des startups novatrices des deux pays; la coopération dans les secteurs de l’e-health de la domotique et des objets connectés; le développement de Fablabs et d’un média center

Cette visite de benchmark s’insère dans les orientations stratégiques définies par Elgazala Technopark pour exporter son savoir-faire en terme d’ingénieries de promotion et de développement des technopoles et aider les entreprises, start-up et PME tunisiennes à investir les marchés des pays de l’Afrique de l’ouest.