Tunisie : Le carburant de contrebande coule à flot à Mahdia 

Plus de 121.000 litres de carburant de contrebande, d’une valeur d’environ 155.000 dinars, ont été saisis, du 1er janvier au 5 avril 2017, dans le gouvernorat de Mahdia. C’est ce que révèle la Commission régionale de suivi de l’évolution des prix, de l’approvisionnement et de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle, vendredi 7 avril au siège de ce gouvernorat.

Le gouverneur, Mohamed Bouden, a souligné, lors de la réunion de cette commission, qu’une liste de grands contrebandiers a été présentée aux services de contrôle pour une meilleure efficacité dans la lutte contre la vente illicite de carburant sur la chaussée.

Une campagne contre les étals et constructions anarchiques sera lancée, le 20 avril, dernier délai accordé aux contrevenants pour régulariser leurs situations, avant que les décisions de démolition soient mises à exécution.