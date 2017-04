Bourse de Tunis : Le Tunindex a clôturé vendredi à ‘équilibre

La Bourse de Tunis a clôturé, vendredi 7 avril, sur un gain de 0,1% à 5.598,04 points, selon la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT).

Dans le vert, SANIMED enregistre une performance de 4,36%, à 5,020 D, suivie par Sotemail qui gagne 4,16% à 1,250 D.

Le titre Telnet Holding enregistre une performance de 3,61% à 4,010 D. Steq et Officeplast ont grimpé de 2,97% et 2,80% à 5,890 D et 2,570 D.

Dans le rouge, le titre UADH perd 4,64% à 3,490 D et Elbene industr lâche de 4,26% à 3,370 D.

Les titres Electrostar et cellcom baissent respectivement de 3,75% et 3% à 4,610 D et 4,850 D.

Le titre Assurances SA a diminué de 2,99% à 32,710 D