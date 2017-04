Le “Pacte pour une Tunisie verte” en débat à Tunis

Un atelier de travail sur “la Gestion durable des forêts et développement inclusif” a été organisé, vendredi 7 avril à Tunis, à l’initiative de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en partenariat avec la Direction générale des Forêts (DGF). Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de l’initiative nationale “pacte pour une Tunisie verte” visant à consolider le partenariat entre les secteurs public et privé (PPP), notamment dans le secteur forestier.

Le directeur général des forêts, Habib Abid a indiqué que cet atelier est un point de départ pour réfléchir sur les pistes à adopter en vue de consolider le PPP en élargissant les discussions et en associant les compétences et les expertises relevant des centres de recherche et des organisations ainsi que des industriels et des représentants de la société civile aussi bien au niveau national qu’international.

Il a ajouté que parmi les objectifs de cet atelier figurent la présentation du programme de la DGF et du CDC dans le domaine de l’investissement forestier, le programme du PPP et la discussion de la proposition du développement des opportunités d’investissement et de la gestion durable dans le secteur des forêts en vue d’une plus grande conformité avec les politiques de l’environnement.

La Directrice générale de la CDC, Boutheina Ben Yaghlane, a souligné que cet atelier s’inscrit dans le cadre de l’intérêt porté par la caisse pour inciter à l’investissement dans le domaine de l’économie verte, celle-ci étant l’un des axes du plan de développement 2016-2020 et visant à organiser l’investissement dans le secteur agricole en général et dans le domaine forestier en particulier.

Elle a fait savoir que le 25 novembre 2016 , la CDC a signé avec la DGF le “Pacte pour une Tunisie verte” afin d’appuyer le partenariat public privé (PPP) dans le secteur forestier pour investir dans des grands projets impactant le développement forestier et pastoral du pays pour en faire un mécanisme efficient de l’économie verte.

“Depuis la conclusion de ce pacte les deux parties veillent à le concrétiser à travers l’examen des opportunités de partenariat disponible et ses aspects juridiques et institutionnels”, a encore indiqué Boutheina Ben Yaghlane.